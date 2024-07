Rodrigo Aguirre iría al América

MONTERREY, NL 05-Jul-2024 .-La situación tensa entre Rodrigo Aguirre y Rayados parece estar por llegar a su fin, pues el futbolista ya aceptó la oferta del Club América y tendría todo arreglado para fichar por el campeón del futbol mexicano.

El delantero charrúa estuvo entrenando por separado y no viajó a la pretemporada del Monterrey, debido a que no entró en planes del estratega Fernando Ortiz, sin embargo, al tener contrato vigente, fue registrado por el equipo, pese a que no sería utilizado.

Con el tiempo encima y una oferta formal por parte del América, el uruguayo se decantó por aceptar la propuesta, al igual que Rayados, para que así se vaya vendido al equipo de Coapa de cara al Apertura 2024.

Una fuente informó a CANCHA que este viernes, el club y Rodrigo aceptaron la oferta del América, misma que fue de 3 millones de dólares para que Aguirre pase al club capitalino, por lo que en las próximas horas viajará a CDMX para hacer pruebas físicas y médicas.

Aguirre llegó a Rayados procedente del Necaxa para el Apertura 2022 y después de 63 partidos oficiales con el Monterrey. El charrúa solamente anotó 9 goles, el más reciente ante Comunicaciones de Guatemala en la pasada edición de la Concachampions.