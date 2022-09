Roger Federer anuncia su retiro del tenis

Roger Federer dio el jueves la noticia que los aficionados al tenis de todo el mundo temían desde hace tiempo, al anunciar que se retirará de la actividad después de la Laver Cup de la próxima semana en Londres.

El suizo de 41 años, que ha ganado 20 títulos del Grand Slam y es considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, no ha jugado un partido desde la edición de Wimbledon de 2021.

Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha dado últimamente ha sido muy claro. Tengo 41 años", dijo Federer en Instagram.

He jugado más de 1,500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que jamás hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera", agregó el suizo.

Federer, dominador del tenis masculino tras ganar su primer título del Grand Slam en Wimbledon en 2003, ha tenido problemas de lesiones en los últimos años.

Se ha sometido a tres operaciones de rodilla en los dos últimos años y su último encuentro oficial fue una derrota en cuartos de final contra el polaco Hubert Hurkacz en Wimbledon 2021.

La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en el tour".

Federer había anunciado que planeaba volver al circuito cuando se asociara con Rafael Nadal para jugar en dobles en la Laver Cup. También tenía previsto jugar en el torneo suizo bajo techo de Basilea.