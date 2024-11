Roger Federer dedica emotiva carta a Rafa Nadal

CIUDAD DE MÉXICO 19-Nov-2024 .-Roger Federer le dedicó una emotiva carta a Rafael Nadal previo a su retiro, el cual se dará esta semana dependiendo del resultado de España en la Copa Davis.

"¡Vamos, Rafael Nadal! Mientras te preparas para graduarte en el tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de quizá empezar a emocionarme. Empecemos por lo evidente: me derrotaste - muchas veces. Más de las que yo conseguí vencerte. Me desafiaste de formas que nadie más podría haber logrado. Sobre tierra batida, sentía que entraba en tu territorio, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás imaginé simplemente para conservar mi lugar. Hiciste que reimaginara mi juego, incluso hasta el punto de cambiar el tamaño de mi raqueta, buscando cualquier pequeña ventaja", comenzó el suizo.

"No soy una persona muy supersticiosa, pero eso lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso, todos esos rituales. Ordenando tus botellas como soldaditos de plomo en formación, colocando tu pelo, ajustando tu ropa interior, Todo ello con la máxima intensidad. En secreto, adoraba todo esto que hacías. Porque era algo tan único, era tan tuyo".

"Y, ¿sabes qué, Rafa? Lograste que disfrutase todavía más el deporte. De acuerdo, quizá no fue así desde el principio. Después del Abierto de Australia 2004, logré llegar al No. 1 mundial por primera vez. Pensé que estaba en la cima del mundo. Y lo estaba. Hasta dos meses después, cuando entraste en pista en Miami con tu camiseta roja sin mangas, mostrando esos bíceps, y me derrotaste con claridad", continuó.

"Todas esas voces que hablaban de ti - un joven increíble de Mallorca, un talento generacional, probablemente ganador de Grand Slam algún día - no lo hacían en vano.

"Ambos estábamos al comienzo de nuestro viaje, una aventura que hemos terminado juntos. Veinte años después, Rafa, tengo que decir: ¡menuda carrera increíble has conseguido! ¡Incluyendo 14 títulos de Roland Garros, algo histórico! Hiciste que toda España se enorgullezca y has dado orgullo al todo el mundo del tenis".

"Sigo pensando en todos los recuerdos que hemos compartido, promocionando juntos el deporte. Jugando aquel partido con en una pista de hierba y tierra batida. Rompiendo el récord de asistencia al reunir a más de 50 mil espectadores en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Siempre pasándolo bien juntos.

"Desgastándonos mutuamente sobre la pista y, en ocasiones, casi teniendo que sujetarnos el uno al otro durante las ceremonias de premios. Sigo muy agradecido por tu invitación a Mallorca para ayudar en la presentación de la Rafa Nadal Academy en 2016. De hecho, prácticamente me invité a mí mismo. Sé que eres muy educado para insistir en que fuera, pero no quería perdérmelo. Siempre has sido un modelo a seguir para niños de todos el mundo. Mirka y yo estamos encantados de que todos nuestros hijos hayan entrenado en tus academias. Lo pasaron genial y aprendieron muchas cosas - como miles de jóvenes jugadores han hecho. Aunque siempre me preocupaba que alguno de mis hijos volviese a casa jugando como un zurdo", expresó.

"Y no podía olvidar Londres, con la Laver Cup de 2022. Mi último partido. Significó todo que estuvieras a mi lado, no como rival sino como compañero de dobles. Compartir la pista contigo aquella noche, compartir aquellas lágrimas, siempre será uno de los momentos más especiales de mi carrera.

"Rafa, sé que estás enfocado en el último capítulo de tu inmensa carrera. Hablaremos cuando todo haya terminado. Por ahora, simplemente deseo felicitar a tu familia y equipo, a todos los que jugaron un papel importante en tu éxito. Deseo que sepas que tu viejo amigo siempre estará animándote, y te desea lo mejor para todo lo que hagas a continuación. Tu seguidor eterno, Roger", concluyó.

Hoy comienza el último baile de Rafael Nadal. El español jugará la Copa Davis, su último torneo como tenista profesional y que marcará el cierre de una época en el tenis. El equipo español encarará los Cuartos de Final contra Holanda, en el Palacio Deportes Martín Carpena, en Málaga. Hay tres posibles fechas para el último partido de Rafael Nadal tras su retiro: 19 de noviembre, 22 de noviembre y 24 de noviembre de este 2024.

España está en los Cuartos de Final de la Copa Davis, por lo que la fecha del retiro de Nadal depende de si avanza o no a Semifinales y a la Final. Cuando España pierda, o cuando levante un nuevo título como campeón, habremos visto su último partido en el tenis profesional.