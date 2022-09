Roger Federer le dice adiós al deporte blanco; Anuncia su retiro

Roger Federer, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de tenis de la historia, dio a conocer que a sus 41 años,se retirará del deporte blanco, siendo último torneo en la Laver Cup.

"La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el circuito", dijo en una carta que publicó en sus redes sociales junto con un video.

Los rumores del fina de la carrera de Federer venía rumoreando desde hace semanas, después de que se dio a conocer que se sometió a una operación de rodilla.

"De todos los regalos que el tenis me dio a lo largo de los años, el mejor de todos, sin dudas, ha sido la gente con la que me he cruzado en el camino: mis amigos, mis rivales, y sobre todo los fanáticos que dan vida al deporte", dijo en un fragmento de su carta.

Roger Federer acumula un récord de 1251 triunfos y sólo 275 derrotas. Además de los títulos en los grandes torneos, Roger también se dio el gusto de ganar un oro olímpico en Beijing 2008 (dobles), una plata en Londres 2012 (singles) y la Copa Davis con el equipo de Suiza en 2014. En total, cosechó 103 títulos.