Ronaldo busca ser presidente de la Confederación Brasileña de Futbol

El legendario jugador de futbol, Ronaldo Luís Nazário de Lima, más conocido como Ronaldo, anunció que buscará convertirse en el nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, asegurando que buscara recuperar el prestigio de los brasileños.

"Tengo cientos de motivaciones, pero la más grande es que el futbol brasileño sea de nuevo respetado a nivel mundial. La gente me para y me pide que vuelva a jugar, porque la situación en la selección no es la mejor en estos momentos, ni dentro ni fuera del campo", dijo el exjugador.

Creo que hay muchas cosas mal en este momento y tendremos que discutirlo. Voy a viajar por todo Brasil para hacer la campaña", sentencio el jugador.

Asimismo, señalo que este buscara la presidencia a pesar de que signifique tener que vender la propiedad del Real Valladolid, afirmo que está dispuesto a sacrificar el club por la presidencia de la CBF.

Ronaldo es reconocido por ser uno de los mejores futbolistas de la historia, al lograr el doble campeonato del mundo con la selección de Brasil.