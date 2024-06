Sabe Checo Pérez reponerse de los malos momentos

CIUDAD DE MÉXICO 14-Jun-2024 .-El fin de semana de Sergio Pérez en Canadá tuvo más errores que aciertos.

Quedar eliminado en el primer corte de la sesión de calificación y no completar la carrera en Montreal deja en evidencia el mal momento por el que atraviesa el mexicano con Red Bull.

Sin embargo, durante los 13 años de trayectoria que acumula en la Fórmula Uno, Checo ha demostrado que tiene la capacidad para reponerse de las caídas y cumplir con sus equipos.

"Está claro que Pérez está atravesando un valle en este momento. No lo está haciendo bien en este momento, eso está claro, pero eso tampoco es un reflejo de cómo es como piloto. Puede hacerlo mejor. No creo que Pérez sea un mal piloto, pero no va a ser campeón del mundo. Eso también puede quedar claro, siempre y cuando Max Verstappen conduzca ahí.

"Red Bull tampoco es el coche más fácil. No puedo juzgar si es un coche bueno o malo, pero no es el coche más fácil. Pérez es un buen piloto, pero Verstappen es mejor. Tiene más talento y eso se hace más. Y Pérez tiene un poco más de problemas con eso, pero creo que estará bien. Al menos, Verstappen se las arregló mejor que Pérez en Canadá", comentó Kees van de Grint ex ingeniero de Bridgestone y vicepresidente del Campeonato Mundial de Karting de la Federación Internacional de Automovilismo.

Pérez, recientemente firmó una extensión de contrato hasta 2026 con el equipo de las bebidas energéticas, así que su lugar está justificado porque ayudará en el desarrollo del nuevo monoplaza.