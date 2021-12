Samuel Eto´o fue elegido nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Camerún

INFOBAE.- Este sábado, en el hotel Mont Febe, ubicado en la capital Yaundé, se celebró la elección para nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Camerún (FECAFOOT). El vencedor fue el ex futbolista del Barcelona e Inter Samuel Eto´o, quien se impuso por un margen de 12 votos (43 contra 31) ante Seidou Mbombo Njoya, quien hasta hoy era el principal mandatario.

"Lo recordaré hoy como uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Estoy profundamente agradecido de haber sido elegido nuevo presidente de la FECAFOOT. Cada voto representa la energía y la ambición de nuestra familia futbolística de llevar nuestro amado deporte a un nivel que nunca antes habíamos visto. Pongámonos a trabajar ????", escribió en su cuenta de Instagram.

Si bien el goleador supo apoyar a Njoya cuando asumió en 2018, en las últimas semanas no ocultó su malestar, al afirmar que el dirigente "fracasó miserablemente". No obstante, se justificó diciendo que las promesas hechas hace tres años por el presidente saliente "me parecían dignas de interés para el futuro de nuestro país". El ex Mallorca manifestó sentirse "decepcionado" por la gestión de su antecesor.

Eto´o se puso como principal objetivo reconstruir el fútbol en su país y todo hace indicar que contará con el apoyo de los aficionados de Los Leones Indomables. Camerún será la sede de la fase final de la Copa África de Naciones, la cual se llevará a cabo entre el 9 de enero y el 7 de febrero. El anfitrión será el cabeza de serie del Grupo A, donde compartirá zona con Burkina Faso, Etiopía y Cabo Verde. Los dos mejores y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final.

No obstante, la prioridad por estas horas pasa por sellar el boleto al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por el portugués Toni sufrieron hasta la última jornada para lograr su pase a la Fase Final. Fue vital la victoria por 1 a 0 ante Costa de Marfil en el último juego de la fase de grupos. En marzo jugará un mano a mano contra otro de los clasificados para sellar su estadía en la cita máxima del fútbol. Su rival saldrá de Argelia, Túnez, Nigeria, Mali, Egipto, Ghana, Senegal, Marruecos y RD Congo.

En la previa a alas elecciones, el ex deportista recibió el apoyo de Lionel Messi, con quien compartió ofensiva durante su etapa en el club azulgrana. "Hola Samu, te deseo mucha suerte. Espero que seas el presidente de la Federación de Camerún y ojalá pueda conocer al presidente con vos y visitar todo el país. Un abrazo grande", mencionó la Pulga en un video.

Samuel Eto´o, de 40 años, tuvo una exitosa carrera, al pasar por clubes como Kadji Sports, Leganés, Real Madrid, Espanyol, Mallorca, Barcelona, Inter, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor y Qatar SC. En su palmarés sobresalen una medalla de oro olímpica en Sidney 2000, dos Copa África de Naciones, dos Copa del Rey, tres Ligas de España, dos Supercopa de España, una Serie A, dos Copa Italia, una Supercopa de Italia, cuatro Champions League y un Mundial de Clubes.