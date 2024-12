Santiago Baños se queda en América; ´FMF es muy complicada´

El nombre de Santiago Baños surgió para ocupar el puesto de Juan Carlos Rodríguez, pero el directivo descartó ir a la Federación Mexicana de Futbol y, en cambio, renovó con el América tras haber conseguido el tricampeonato.

"La verdad voy a ser sincero. Nadie me ha buscado, no he tenido conversaciones con nadie ni de Federación ni nada por el estilo. Estoy muy contento donde estoy, acabo de renovar contrato, estoy con la cabeza en América y lo que viene. Obviamente a la Federación le deseo, como mexicano que soy, que encuentre la mejor solución lo más rápido posible, pero no soy yo", indicó.

Santiago Baños puntualizó que la FMF es muy complicada y reiteró que su proyección está puesta en el América.

"Quiero quedarme en América. La Federación es muy complicada, tienes demasiados intereses encontrados, 18 equipos que quieren diferentes cosas, aquí es más fácil, en América tenemos un objetivo todos en común y ya medio nos sabemos la fórmula", dijo a Caliente TV.