¿Se acabó la luna de miel?; Mbappé busca salirse del PSG

En medio de una disputa entre los egos de los delanteros del PSG, Messi, Neymar y Mbappe, surge una nueva polémica, pues el jugador francés estaría dispuesto a irse del club de París, pues esté asegura que se siente traicionado por su equipo, buscando llegar a otro club para este Enero.

La polémica sobre el descontento de Kylian Mbappé, llega después de que en una de sus historia de Instagram dejo entrever su descontento con el club, lo cual, desató que los medios europeos den a conocer sobre una próxima salida del francés.

Esta no es la primera vez que el jugador francés muestra su descontento de manera tan clara, pues en un partido de la selección, Mbappe afirmó:

"Aquí me piden otras cosas en comparación con mi club. Tengo mucha más libertad aquí. El entrenador (Didier Deschamps) sabe que hay un 9 como Olivier (Giroud) que ocupa las defensas y puedo andar y salir al espacio, pedir los balones. En París no hay eso. Me piden que haga de pivote, es diferente".

En el programa radio After Foot, emitido por RMC Radio, Walid Acherchour añadió que "Kylian Mbappé toma de rehén al PSG. Pone mal ambiente en el campo". Luego, Daniel Riolo, fue un paso más hacia adelante al sostener que "está en un espíritu negativo hasta el punto de que él mismo dice que romperá en enero si hay una apertura. Pero en cualquier caso al final del año se acabó. ¡Está harto!".

La inconformidad de Kylian Mbappé es debido a que la dupla, Messi-Neymar buscan sacar a Mbappe del juego, manteniéndolo fuera de las jugadas y evitar que este anote, como se deja entrever en la baja efectividad del francés en la cancha.

Mbappé fue uno de los principales protagonistas en la pasada ventana de transferencias al finalmente desechar la propuesta del Real Madrid y aceptar la oferta de renovación del PSG hasta 2025.