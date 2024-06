Se despiden compañeros del Demonio

El gremio luchístico de Monclova y la región expresó en redes sociales su dolor y tristeza por la muerte del gladiador Demonio Negro, quien fue asesinado la madrugada del miércoles en su domicilio de la colonia El Pueblo.

A través de Facebook, diferentes personajes del pancracio publicaron mensajes de despedida para su compañero, quien se ganó el respeto de muchos tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

"Hoy lamentablemente la hermandad de la lucha libre en Monclova estamos de luto tras el sensible fallecimiento de mi carnalito el Demonio Negro. Carnal, te mando un abrazo hasta donde quiera que te encuentres, me quedo con tantos recuerdos y anécdotas vividas, se te va extrañar mucho en vestidores. Un abrazo y mis más sinceras condolencias para su familia", expresó el rudo Heavy Rock.

"Me estoy enterando del sensible fallecimiento de un hermano de profesión, el Demonio Negro. Carnal siempre se te recordará, lástima que perdiste esta lucha. Aún no lo puedo creer, apenas el jueves pasado me enfrenté a él" mencionó Zintro.

Por su parte, el técnico Furia Azul expresó, "No tengo palabras para describir la sorpresa que me llevé al enterarme de la noticia. Descansa en paz y vuela alto carnal".

Otro esteta que se sumó a las muestras de pesar por el fallecimiento del Demonio Negro, fue Látigo de Acero, quien publicó "Hoy la lucha libre está de luto en Monclova por el sensible fallecimiento de nuestro queridísimo amigo Demonio Negro. Descansa en paz carnal, se te va a extrañar un chorro. Gran amigo, gran ser humano".

Y así continuaron las muestras de pesar entre gladiadores y aficionados, quienes destacaron la gran carrera que llevó Abdel García Medellín durante casi 15 años como luchador profesional.