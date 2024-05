Se despiden de "Lalo" García

L.A. Park y Jerry Estrada, super estrellas de la lucha libre mexicana, así como otros personajes del medio deportivo expresaron su sentir por el fallecimiento del empresario y político Eduardo García Andrade, quien a mediados de la década de 1990 fue un importante promotor del pancracio. Desde su juventud, García Andrade era un asiduo asistente a las arenas de lucha locales e incluso entrenó por un tiempo con la intención de aprender las bases del rudo deporte y convertirse en gladiador.

Sin embargo, terminó optando por incursionar en la organización de funciones de lucha libre ,y para el año de 1993 presentó sus primeros carteles, haciendo grandes inversiones al contratar a figuras como Mil Máscaras, Perro Aguayo, Hijo del Santo, Konnan, Cien Caras, Eddie Guerrero, Rey Misterio, Jerry Estrada, La Parka, Volador, Los Villanos, Blue Panther, entre otros.

Eduardo García no escatimó para contratar a las máximas figuras de la época, las que la fanaticada deseaba ver en vivo, y con ello logró grandes entradones en escenarios como el Estadio Monclova, la Plaza de Toros de San Buena, el Premier y el desaparecido Salón Galas.

LAMENTAN SU FALLECIMIENTO

"Lalo" García dejó huella en la lucha libre, no sólo por su labor como empresario sino también por la relación de amistad que tejió con infinidad de gladiadores, mismos que hoy se despidieron de él de forma emotiva.

"Este día me siento totalmente destrozado por la muerte de mi gran hermano y amigo Eduardo García, una persona que ayudó en mis inicios y siempre estaba al pendiente de mis triunfos y fracasos. En lo que podía siempre me ayudaba, en realidad siento que me va a hacer mucha falta.....que dios lo tenga en su santa gloria ", expresó L.A. Park a través de su cuenta de Facebook.

"Se nos ha adelantado un gran personaje un gran ser humano y un gran político que apoyó mucho a Monclova, siempre fue humilde, se caracterizó por apoyar al prójimo. Y hay que decirlo, fue el mejor promotor de lucha libre que ha tenido Monclova, Coahuila", dijo Jerry Estrada a periódico La Voz de Monclova.