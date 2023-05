Se juega la vuelta De semifinales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una gran contienda aguarda en la Soccer Center League para definir a los grandes dos equipos que estarán presentes en la gran fiesta final de esta edición especial del torneo de Ramiro Gómez.

Entre los juegos que se esperan para definirse en los partidos de vuelta de la semifinal está el duelo entre las Águilas vs Analistas, veremos un juego a morir entre dos equipos muy buenos al ataque, donde las Águilas llevan la ventaja, pero eso no es impedimento para que los analistas no puedan remontar el marcador ya que cuentan con el campeón de goleo individual.

En la otra llave, los de la Juventus vs República otro juego que será muy emocionante con dos equipos muy parejos en su accionar y peligrosidad, por lo que el pronóstico es reservado, cualquiera puede ganar y pasar a la gran final.