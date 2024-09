Se pinta Gloria de oro.

CIUDAD DE MÉXICO 02-Sep-2024 .-La para atleta Gloria Zarza aportó el primer oro de los Juegos Paralímpicos de París 2024 a la causa tricolor, que representa la novena medalla para la Delegación Mexicana hasta ahora.

La lanzadora de bala categoría F54 se impuso con marca de 8.06 metros en el Stade de France para proclamarse campeona paralímpica y propiciar que el Himno Nacional se escuchara por primera vez en los escenarios franceses.

"Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México.", dijo la para atleta a la Conade, y cuya marca en los Juegos es dos centímetros mejor que la registrada en el Mundial de Para Atletismo de Kobe, Japón.

"He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado, siempre en cada momento me decía hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio, siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta", añadió.

La Plata correspondió a la brasileña Elizabeth Rodrigues (7.82) y el bronce a la uzbeca Nukhon Kurbanova (7.75).

En la para natación, Naomi Ortiz y Diego López clasificaron a las Finales de los 400 metros estilo libre categoría S7 y los 50 metros dorso S3, respectivamente.

En el para triatlón, Brenda Osnaya fue descalificada por amonestaciones técnicas pero su ánimo no decayó porque al término de su competencia le propuso matrimonio a su entrenadora Jessica González.

TABLA

Medallero

Pos.- País O P B Tot.

1. China 43 30 14 87

2. Gran Bretaña 29 15 10 54

3. EU 13 19 10 42

4. Brasil 12 8 18 38

5. Francia 11 10 13 34

6. Australia 8 9 12 29

7. Italia 8 7 13 28

8. Países Bajos 7 3 4 14

9. Uzbekistan 6 4 4 14

10. Ucrania 5 12 18 35

11. Japón 5 6 7 18

33. México 1 3 5 9