Se quedan sin Alonso.

CIUDAD DE MÉXICO 09-May-2025 .-El español Xabi Alonso anunció su salida del Bayer 04 Leverkusen una vez que acabe la Temporada 2024-25.

Alonso culminará un ciclo de tres años en Alemania, donde fue exitoso, ya que ganó el doblete con las "Aspirinas" de forma invicta al conseguir su primer título de Bundesliga y la DFB Pokal el año anterior.

Tanto medios españoles como alemanes dan por hecho que el técnico de 43 años asumirá el banquillo del Real Madrid este verano, lo que a su vez facilitaría la salida de Carlo Ancelotti para dirigir a la Selección Brasileña.

"Es un momento con muchas emociones. No voy a hablar del futuro. Tendremos nuestro propio momento para despedirnos del público. Debemos apreciar este momento. Hay emoción, he hablado con los jugadores y el staff, hay tantas personas que me han ayudado a lo largo de estos tres años increíbles", mencionó Alonso.

En la presente campaña, el Leverkusen se llevó la Supercopa de Alemania, pero falló en su intento de trascender en la Champions al caer ante el Bayern Múnich en Octavos de Final; los bávaros también los dejaron sin Liga y en la Copa fueron sorprendidos en Semifinales por el Arminia Bielefeld.

Mañana será el último partido de Xabi Alonso como técnico del Leverkusen en casa, en el cual recibirán al Borussia Dortmund, y cerrarán de visita ante Mainz 05 el 17 de mayo.