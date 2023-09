Se rajó Real San Buena

Como dicen por ahí, "San Buena capital de las mujeres bellas, y los hombres poco obligados", lo anterior sucedió este miércoles, en cancha de futbol Chavín Rivera, en donde algunos jugadores del Real San Buena, aventaron la toalla, y no salieron en el segundo tiempo, dando oportunidad a que Transportes Aguirre, se adjudicará la séptima victoria, triunfando con marcador de 3 goles a 0.

Ya son dos ocasiones, en esta prestigiada Liga de Futbol Master Oro Plus, en que se realiza esta situación, pues una semana antes lo había hecho Polonia de la Sierrita en compromiso ante colonia Obrera, algo que no debe continuar, para no empañar la imagen del circuito.

Los pupilos de Arturo Aguirre, el equipo de los Traileros, dirigidos por la experiencia del Porky y de Rudy, fue la base de esta victoria, en donde registraron goles, Jorge Arévalo dos y uno de la "Lepa" Efrén Pérez.

EN PAPO RÍOS, GANA INDEPENDIENTE MONCOVA A LA BORJA

En otro encuentro de este miércoles, en torneo de Liga Master Oro Plus, la oncena del Independiente Monclova se posesionó de la victoria, venciendo en cancha de Raúl "Papo" Ríos a colonia Borja con marcador de 3 goles a 0.

Los ganadores del equipo Independiente Monclova, tuvieron como protagonista de esta victoria a Juan Carlos Peña Aguilar, quien registró los tres goles.

TIGRES Y POLONIA, CULMINAN JUEGO EN CEROS

Fue en la moderna Unidad Deportiva Armando "Güero" Pruneda, en donde la oncena de Tigres y Polonia, culminan su encuentro empatados a cero goles, los dos rivales, hicieron gala de la experiencia de sus guardametas.