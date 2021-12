Se retira si pierde con Paul

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Paul destrozó el pasado fin de semana a Tyron Woodley, manifestó su deseo de enfrentar en 2022 al hijo de La Leyenda del Boxeo, por lo que recibió rápida respuesta.

El Junior no sólo acepta el reto de Paul, sino que además está seguro de ganar la batalla, pues afirmó que de perder la pelea no cobraría su bolsa y, además, se retiraría del box profesional.

"Ojalá me regalen unos millones con el Jake Paul. Si me pega me retiro", señaló Chávez Jr. en TV Boxeo.

"Me retiro, no cobro. Si no le gano me retiro, no me interesa su bolsa si no le gano".

El ex campeón del mundo volvió a ser viral por un video en su última pelea ante el peruano David Zegarra, donde se le ve llevándose algo a la nariz y cuyo entrenador trata de tapar con una botella de agua.

