Se sobrepone Martha Verdín a problemas de salud

GUADALAJARA, Jalisco 02-Jan-2024 .-El deporte le dio una nueva chance de vida a la jalisciense jalisciense Martha Verdín.

La tenismesista en silla de ruedas originaria del Municipio de Ameca, vivió un complicado 2023 en el que le detectaron cáncer de mama, pero finalmente pudo sonreír al recibir un gran regalo: su pase a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

"El deporte ha sido mi salvación y no solo esta vez. El deporte me ha dado la oportunidad de distraerme y de no estar pensando en mis problemas personales y enfocarme en mis objetivos, sabiendo que tenía esa competencia tan importante como era Santiago y pude sacarla adelante", dijo Verdín.

La jalisciense sumó dos medallas de bronce en los Juegos Paralímpicos de Santiago 2023 y por primera ocasión logró el boleto a una justa veraniega.

"Fueron dos bronces, pero una de esas medallas me supo a oro porque fue la que me dio el pase paralímpico (a París 2024), ya que en la fusión de categorías quedé como la número uno de América en la categoría 4. Es la primera vez que estaré en un evento paralímpico y estoy súper emocionada después de pasar por todo este proceso de salud complicado, para mí ha sido lo más grande que Dios me ha dado", expresó.

Verdín suma ocho preseas en Juegos Parapanamericanos. Ganó bronce individual y oro en equipos en Guadalajara 2011; dos platas en Toronto 2015; dos platas también en Lima 2019, y ahora en Chile consiguió dos preseas de bronce y su boleto a París 2024, cerrando un año complicado para ella.

"(El 2023) fue un año muy difícil porque tuve un problema de salud bastante grave: me detectaron cáncer, así que estuve en tratamientos médicos, pero a la vez tratando de empatarlo con los entrenamientos en Ciudad de México.

"Afortunadamente parece que va todo muy bien, tuve cirugía, me dieron radiaciones, me atendí con quimios y hace mes y medio tuve la cita de control y me dicen que todo va muy bien", manifestó.

