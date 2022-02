Se va The GOAT; Tom Brady confirma retiro de la NFL

Luego de 22 años y siete anillos de Super Bowl, Tom Brady, anunció su retiro de manera formal a traves de sus redes sociales, en la que destacó su paso por Tampa-Bay y Los Patriotas, además de que continuará trabajando en sus marcas que ha cosechado como profesional.

"Siempre he creído que el deporte del fútbol es una propuesta de ´todo incluido´: si no hay un compromiso 100 % competitivo, no tendrás éxito, es lo que más me gusta de nuestro juego. Hay desafíos físicos, mentales y emocionales todos los días que me han permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho mi mejor esfuerzo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida...

Esto es dificl para mi escribir esto, pero aquí va; No voy a a hacer ese de esfuerzo, He amado mi carrera en la NFL y ahora es tiempo de enfocar mi energía en otras cosas que requieren mi atención."

Tom Brady logró junto a Bill Belichick y los Patriotas, seis anillos de SuperBowl además de cosechar su séptimo anillo junto a los Bucaneros de Tampa Bay, así mismo, posee el récord de más touchdowns exitosos con 624, el Coreback con mas yardas ganadas por aire con 84 mil 520, ademas de el mayor número de victorias en temporada regular con 243 partidos ganados, ante estos records Tom Brady es llamado "The GOAT" que son las siglas en inglés Greatest Of All Time (El mejor de todos los tiempos en español)