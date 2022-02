Sebastián Vettel pide cancelar el Gran Premio de Rusia

Después de que Rusia atacara a las principales ciudades de Ucrania, el mundo deportivo se visto afectado, la UEFA se ha congregado con la intensión de cambiar la sede de la final de la Champions, ahora al Fórmula 1 buscaría hacer lo mismo.

El piloto alemán de la Formula 1, Sebastián Vettel, señalo que se opone de manera total a la realización del Gran Premio de Rusia por el bombardeo perpetrado por Rusia.

"En mi opinión personal, obviamente me he despertado conmocionado después de ver las noticias de esta mañana. Creo que es horrible ver lo que está pasando" aseguro Sebastián Vettel en una rueda de prensa, "Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. Para mí, mi propia opinión es que no debería ir. Creo que está mal correr en ese país.

El piloto belga, Max Verstappen, apoyo la moción de Sebastián Vettel de cancelar el Gran Premio de Rusia, "cuando un país está en guerra, no es correcto correr allí".