"Seguiré esforzándome por ser mejor": Luchador Orfeo Negro

MONCLOVA.- La vida de un luchador gira en torno al cuadrilátero dentro de un personaje, con una doble personalidad que solo pocos pueden llevar, tal es el caso de Orfeo Negro quien a lo largo de 12 años de trayectoria ha demostrado su calidad ganándose el respeto de grandes y chicos.

Un rudo que recién tuvo su doce aniversario, remando contra las adversidades ha tenido una carrera luchistica llena de sacrificios, para los lectores de Periódico La Voz nos comparte su experiencia en estos años.

SUS 12 AÑOS COMO LUCHADOR

Haber cumplido estos años en el ring representa una gran satisfacción, debido a que de todos los que salieron en mi generación solo quedamos dos, algo de lo que he logrado es llegar al gusto de la gente en Monclova, ser ídolo de alguno de los pequeñines me inspira a seguir esforzándome y ser mejor siempre con los pies sobre la tierra.

LA RIVALIDAD DEL 2022

Este año llegó con sorpresas, nunca pensé que fuera a nacer una nueva rivalidad en este año, tengo en la mira a Thunder Black.

UNA EVOLUCION EN ORFEO NEGRO

Esto es muy complicado, si no le gustas a la gente no pegas como luchador, mi evolución ha sido exitosa gracias a Dios, a la gente que me ha apoyado, como todo esteta he tenido altas y bajas, pero sigo creciendo gracias a las oportunidades de las arenas de enfrentarme a luchadores foráneos.

ENTRENANDO A LAS NUEVAS GENERACIONES

Estar en la escuela de lucha libre instruyendo a los futuros nuevos talentos para mí es una gran responsabilidad, a veces tenemos alumnos que están en su etapa de rebeldía y se enojan porque les exigimos, pero de otra manera no podrán desarrollarse y como mentor prefiero que salgan futuras estrellas con calidad, antes de que salgan muchos en cantidad, lo primero es tener en cuenta siempre brindar un espectáculo a quienes pagan por una función de lucha libre.

LAS ASPIRACIONES DEL ORFEO

Me gustaría poder enfrentarme a todos los luchadores locales, así como foráneos, ser ese representativo de los locales que se enfrente a los de fuera, y dejar en alto al nombre de Monclova.

SUS MAYORES LOGROS

Mis mayores logros dentro de la lucha libre, el primero, es haber entrado en el gusto de la gente, ser ídolo para los niños, estar en la escuela de lucha libre como maestro de las nuevas generaciones compartiendo el conocimiento, también ver a jóvenes que he ayudado a entrenar están escribiendo su propia historia y finalmente haber portado tres campeonatos del pancracio.

MOMENTOS COMPLICADOS

Dentro de lo complicado es haber enfrentado a estrellas del CMLL y Triple A, el más reciente haber perdido mi campeonato con mi rival Thunder Black.

EL CONSEJO DE ORFEO A LAS NUEVAS GENERACIONES

A todos esos que van comenzando en el camino del pancracio puedo decirles que le pongan muchas ganas, no dejen de entrenar nunca, aunque ya sean luchadores establecidos, nunca acabas de aprender en este mundo conocido como Lucha Libre.

"Finalmente quiero dar las gracias a todos los que me brindan apoyo y están al pendiente de mi carrera, a los que me hacen recordar a mi madre sobre el cuadrilátero, solo quiero decirles que Dios los bendiga y no dejen de apoyar a la lucha libre", finalizó Orfeo Negro.