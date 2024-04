Ser el primer piloto chino significa mucho para mí.-Zhou

Esta es la primera vez que el piloto de Sauber se presenta en casa y frente a su gente corriendo en la Máxima Categoría, pues en 2019, cuando se compitió por última vez, aún estaba en la Fórmula 2.

La ausencia del circuito chino en el calendario de 2020, 2021, 2022 y 2023 fue por la pandemia de Covid-19 y las políticas de ingreso a la ciudad.

"Nunca he estado tan feliz de competir en mi propio suelo en Shanghai. Ser el primer piloto chino en participar en el Gran Premio de China de Fórmula Uno significa mucho para mí, y me siento inmensamente feliz y orgulloso. No es solo una carrera para mí: la Fórmula 1 finalmente regresa a China después de cuatro años, y con un piloto chino en la parrilla vamos a hacer historia", comentó el asiático.

Zhou, tiene dos oportunidades de sumar puntos en Shanghái durante el fin de semana: el sábado en la Sprint Race y el domingo en la carrera tradicional.

Aunque el rendimiento del monoplaza lo ha dejado relegado en las últimas posiciones de la Tabla General junto a su compañero Valtteri Bottas, espera brindarle alegría a sus fanáticos este fin de semana.

"Es una gran oportunidad para inspirar y liberar el trabajo para las generaciones futuras. Mientras vendíamos las entradas, ya sentimos la pasión por el deporte, y todo estaba completamente agotado en unas pocas horas. A mi país le encantan las carreras, y hemos estado esperando este momento durante años.

"Tendré que trabajar duro para sacar el máximo provecho del coche, pero no puedo esperar a dar todo lo que tengo dentro y compartir la pasión de todo nuestro equipo con los fanáticos chinos. Vamos a escribir un nuevo capítulo del automovilismo chino junto con el público, pero anotar puntos será aún más importante", finalizó.