Será difícil frenar a Messi, asegura Luka Modric

Luka Modric, líder de la selección croata, consideró que su equipo está "preparado" para superar a Argentina en las semifinales del Mundial de Qatar y avanzó que darán "todo", aunque son conscientes de que tendrán "muchas dificultades" para parar a jugadores de la talla de Leo Messi.

"Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande, eso es de lo que tengo ganas, no solo contra un jugador. Claro que Leo es muy grande, es el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Espero que sea suficiente para estar en la final", respondió en una entrevista a Televisión Española.

Explicó que no tienen ningún problema con que no se cuente con ellos para este tipo de partidos. "Todos miran más por los países grandes, como somos un país pequeño nadie nos tiene en cuenta, pero nosotros no tenemos problemas con esto, de que sean otros los favoritos y estar nosotros en la sombra. Eso es cosa de fuera, que no podemos controlar. Solo podemos competir al máximo, dar todo y esto es lo que es nuestro fuerte", añadió.

"Nadie habla de nosotros -continuó- pero yo he visto un equipo muy bueno, maduro, con jóvenes que han traído nueva calidad y energía. Desde la Eurocopa hay un dato que yo no sabía, que en 22 partidos solo hemos perdido uno, es algo impresionante, hemos jugado muchos partidos buenos y eso también dice mucho de nosotros. Yo confiaba en que podíamos hacer algo. Después de cuatro años, estar en semis es algo muy grande".

El futbolista del Real Madrid también destacó que su equipo muestra "mucha confianza" cuando tiene que disputar una prórroga o afrontar una tanda de penaltis. "Cuando llegan esos momentos estamos demostrando una mente muy fuerte, que es necesaria. Tenemos fe que todo va a salir bien, aunque no es fácil llegar a este momento", dijo.