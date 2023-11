Será México cabeza de serie en Copa América 2024

Luego de que México batalló para asegurar su boleto a la Copa América 2024, se reveló que el Tri será una cabeza de serie del torneo.

La Selección, que ganó en penales a Honduras el martes pasado su boleto a la justa, estará en el bombo 1 junto a Brasil, Argentina y Estados Unidos para el sorteo próximo a realizarse.

En segundo bombo estarán Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú, mientras que Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay en el tercero.

Jamaica, Bolivia y los ganadores de los Play In Honduras vs. Costa Rica y Canadá vs. Trinidad y Tobago estarán en el cuarto.

La Copa América, a jugarse en Estados Unidos, comienza el 20 de junio de 2024 y termina el 14 de julio.

El partido inaugural será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y la Final en la casa de los Delfines de Miami de la NFL.

LOS BOMBOS

Bombo 1: Argentina, Brasil, Estados Unidos, México

Bombo 2: Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú

Bombo 3: Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay

Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Ganador del Honduras vs Costa Rica y Ganador del Canadá vs Trinidad y Tobago