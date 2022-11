Shakira anuncia que no asistirá a Qatar 2022

Al igual que otros tantos artistas, la colombiana Shakira dio a conocer que esta no asistirá al mundial de Qatar del 2022, esto debido a que el país del medio oriente no a cumplido con sus promesas de garantizar los derechos humanos.

Shakira se une a otro centenar de artistas que han decidido no asistir al evento o bien se han negado a presentarse en el evento, entre ellos está Dua Lipa, Rob Stewart y J Balvin.

"Actualmente hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en Qatar. No me voy a presentar y tampoco he estado involucrada en ninguna negociación para realizar. Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo", dijo la cantante británica, Dua Lipa.

Qatar es acusado de violar diversos tratados de derechos humanos, pues la nación del medio oriente contrató a trabajadores de otros países para construir sus estadios, sin embargo, miles de estos han fallecidos en la construcción de estos.

Por otra parte, el país aplica la ley islámica, por lo que otras libertades como el consumo de bebidas alcohólicas o las relaciones fuera del matrimonio están prohibidas.