Shanik pide perdón a Mario Bezares tras culparlo de la muerte de Paco Stanley

Shanik Berman le pidió perdón a Mario Bezares y a su familia, tras haberlo llamado "hipócrita" y culparlo de la muerte de Paco Stanley.

Tras haberse convertido en la segunda eliminada del reality, la periodista de espectáculos estuvo presente en la gala de ayer, donde dijo arrepentirse de las declaraciones que hizo en contra de 'Mayito'.

Berman aceptó su error y también se disculpó con sus ahora excompañeros Karime Pindter y el cubano Sian, argumentando que le ganó el coraje de haber sido expulsada.

"Lo primero es que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia, a Karime y a Sian porque ayer entre el coraje de haber salido, hagan de cuenta que fue como si me hubiera mordido alguien y lo primero que aventé fue la mordida y no estuvo bien lo que dije. Me arrepiento y lo siento muchísimo", expresó.

Brenda Bezares demandará a Shanik por culpar a Mario

La esposa de Mario Bezares, Brenda Yamilé Jiménez Loya, ya se pronunció sobre las declaraciones que hizo Shanik Berman en contra de 'Mayito', a quien culpó de la muerte de Paco Stanley.

La intérprete de 'Demasiado fuerte' reveló que emprenderá acciones legales contra la periodista por difamar al expresentador de 'Acábatelo', durante una entrevista concedida a los conductores del programa 'Aquí echado el chal', Alfonso Pérez Colunga y Arturo González.

"Uno es dueño de sus palabras y creo que tiene que tener una repercusión. Yo ayer hablé con mis abogados por su puesto, para ver qué es lo que se puede hacer.

Tras recodarle las acusaciones directas que hizo Berman sobre la muerte de Paco Stanley, Brenda declaro:

"Eso es lo más peligroso, esa es la parte que quiero manejar yo, legal, porque ya un juez lo dijo, ya la justicia lo dijo, ya Mario enfrentó un proceso y salió libre de el. Ya magistrados dijeron que es inocente y que una señora venga a decir este tipo de cosas es una acusación muy grave, porque tú no tienes las pruebas", destacó.