Shaquille O'Neal y su paso por la lucha.

GUADALAJARA, Jalisco 27-Sep-2024 .-Cuando se habla de Shaquille O'Neal es inevitable no pensar en las veces que rompió el tablero o la monstruosa dupla que hizo con Kobe Bryant en los Lakers.

Pero fuera de las duelas, ya retirado como basquetbolista profesional, O'Neal ha tenido un paso en diversos espacios deportivos y de entretenimiento; desde comentarista de la NBA hasta un paso por la pantalla grande.

El también conocido como "The Diesel" incursionó incluso en el mundo del Wrestling, teniendo su primera aparición en la WWE -la mayor empresa de lucha estadounidense- en el 2009, fungiendo como árbitro especial en un duelo por parejas que tenía al Big Show -ex luchador WWE- como protagonista.

Dicho combate prendió chispas entre ambos gigantes, y para el 2016, 'Shaq' participó en el mayor evento de la empresa, llegando a WrestleMania 32 y topándose nuevamente ante el luchador estadounidense.

Cuando todo parecía indicar que en el WrestleMania siguiente, la lucha entre O'Neal y Big Show por fin llegaría, nunca se realizó un acuerdo formal, cayéndose toda clase de esperanza por parte de los aficionados en ver un combate entre ambos gladiadores.

Tuvieron que pasar unos años después, exactamente en el 2021, para que los fanáticos deportivos pudieran ver a Shaquille en un combate oficial, ahora en la All Elite Wrestling (AEW), donde hizo su debut el 3 de marzo haciendo equipo con Jade Cargill para enfrentarse a Cody Rhodes y Red Velvet.

A pesar de tener 48 años, en ese entonces, "The Diesel" se mostró animado y hasta presumía su fuerza ante Rhodes, quien se llevó par de castigos del ex NBA. ¡Pero lo que el 4 veces campeón de basquetbol no contaba era que ese día terminaría noqueado!

Momentos antes de que O'Neal terminara inmovilizado, Cody aprovechó su impulso y fuerza para lanzarse sobre el ex pivot, volando ambos fuera del cuadrilátero y cayendo sobre dos mesas de madera, mismas que fueron destrozadas por el gigante atleta.

Luego del enorme impacto, 'Shaq' quedó fuera de combate, aunque eso no le impidió llevarse la victoria gracias a su compañera Jade Cargill, quien venció en cuenta de 3 a Red Velvet para tomar el triunfo, mientras que el basquetbolista fue llevado a un hospital para ser evaluado médicamente.

A partir de ese momento, Shaquille O'Neal no ha vuelto a luchar, aunque en el 2023 reveló su deseo por volver a AEW. "Tú sabes quien soy; soy el hombre que venció a Cody Rhodes.

Te diré qué, Diamond Sheik y Shaq contra Big Show y quien más quieras; vamos AEW", reveló O'Neal.