"Si no quisiera estar, ya me hubiera retirado": responde ´Chicharito´ a Martino

La polémica sobre la ausencia de Javier Hernández en la selección mexicana parece no tener fin y el delantero del Galaxy de nuevo fue cuestionado, negando que la decisión de no estar sea suya.

"Sobre la selección mexicana ya saben mi respuesta, no va a cambiar. Voy a seguir dándolo todo, porque mi cabeza está al cien por cien en este proyecto deportivo del Galaxy. El día que no quiera ir a la selección me retiraré", declaró el ´Chicharito´ en conferencia de prensa previo al juego ante Chicago.

Hernández recordó las palabras de su familia al respecto: "Como siempre me enseñó mi padre y mi abuelo, que me dijo ´mira, hijo, mira, nieto, si quieres llegar a la selección tienes que ser uno de los mejores jugadores de tu país en el equipo que estés, en cualquier parte del mundo´ así es que voy a seguir haciéndolo de la mejor manera trabajando".

El líder de goleo de la Major League Soccer también hablo sobre su vida personal: "Me siento muy pleno. Eso no significa que no me enoje, que no extrañe a mis hijos. Tienes que vivir momentos incómodos, a veces no duelen, a veces son dolorosos, pero estoy pleno. Puedes estar enojado y sentirte pleno. Esa plenitud me la he dado yo con puro enfoque de que vengo a amarme", dijo.

Greg Vanney respalda a ´Chicharito´ El que también habló en conferencia fue Greg Vanney, entrenador del Galaxy de Los Angeles, quien respaldó a su delantero en la lucha por un llamado a la selección.

"Son decisiones que dependen de la Federación Mexicana. Ellos tienen que elegir porque serán los responsables de los resultados. Lo que tiene Martino es una oportunidad, cuenta con un delantero en forma. Él decidirá si es una buena oportunidad. Yo sé que Javier tiene ese deseo de ir a la selección".

El técnico ve en Hernández esas ganas de ser llamado: "Ellos tienen que elegir a los jugadores, porque ellos son responsables. Yo no tengo una opinión sobre si tiene que ser convocado, mi opinión es que está en forma y le encantaría la oportunidad de jugar con México".