Sigue triunfando Efraín Orduña Gudiño en el atletismo

Efraín Orduña Gudiño, es un atleta de Monclova, su especialidad en pruebas de largas distancias, lo acaba de demostrar, obteniendo el 1 lugar en 50k Ultramaratón Urban Trail Coahuila 4:29:02. De Melchor Múzquiz Coahuila en este 2021.

Fue el reportero de este diario de verdad La Voz de Monclova, quien localizó la tarde de ayer al Ingeniero Mecánico egresado del Tecnológico de Monclova, Efraín Orduña Gudiño, hijo de Ángel Orduña Reséndiz (+) y señora Francisco Gudiño Pérez, ahora convertido en brillante trabajador de AHMSA.

¿MI PREGUNTA EFRAÍN, CUÁNDO TIENES DE PRACTICAR EL ATLETISMO?

Lo inicia a la edad de 18 años, me gustó y aquí estoy presente en cualquier competencia, me gusta correr, y me conservo sano, comentó al reportero de este diario.

O sea, la formación de Orduña, dentro del atletismo, la ha realizado él mismo, y ha obtenido brillantes resultados, hasta convertirse actualmente en una figura dominante del atletismo de la región.

Efraín Orduña Gudiño, al igual que se hermano Miguel, han competido tanto en pista como en carreras de calles, siempre destacando en los primeros lugares como lo hico recientemente en los 21-K Monclova con Espíritu de Acero.

A continuación, La Voz de Monclova, da a conocer los importantes logros que ha tenido hasta le fecha Efraín Orduña Gudiño, este atleta tiene certificado de entrenador, y está afiliado a la Federación Mexicana de Atletismo.

1 Lugar 21k Monclova 2014, 2015, 2018 y 2019

1 Lugar 5,000 Metros Carrera Runners North 14:42 Saltillo Dic. 2007

1 Lugar 21k Tecnológico de Piedras Negras 1:05:22 Nov. 2006

1 Lugar 12k Carrera COOPEMEX 37:12 Jun 2008 San José Costa Rica

2 Lugar en 42k Maratón Lala Marzo 2018 Torreón Coahuila

3 lugar en 42k Maratón Lala 2019 Torreón

7 lugar 42k Maratón Cd. México 2:20:22 Agosto 2007

1 Lugar 15k San isidro (7 veces) 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 Saltillo

1 Lugar 5k Carrera Guadalupana Dic. 2008 en Monclova

1 Lugar en 50k Ultramaratón Urban Trail Coahuila 4:29:02. Múzquiz Coah. 2021