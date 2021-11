"Son envidiosos" El "travieso" Arce defiende al "Canelo" de críticos

VOX POPULI NOTICIAS.- Previo a la pelea entre Saúl Álvarez y Caleb Plant, el exboxeador mexicano Jorge Arce puso el dedo en la llaga al referir que al pugilista tapatío le faltaba ganar una guerrera; sin embargo, la última exhibición del ´Canelo´ hizo cambiar de parecer al ´Travieso´, al grado de que estalló en sus redes sociales y salió a la defensa del mejor libra por libra.

Y es que el Travieso Arce publicó un video en sus redes sociales donde arremetió contra los críticos del ´Canelo´ Álvarez, a quienes tildó de "envidiosos"; además, explicó que muchos no reconocen al tapatío porque no anda metido en problemas de indisciplina, sino todo lo contrario.

"He recibido muchas críticas porque me preguntaron a mi que ¿Qué necesitaba ´Canelo´ para ser ídolo? Yo les dije que me gustaría verlo en una guerrita, en una pelea dura. Sin embargo, para mi, para mi gusto, esta pelea fue muy buena, ganó por nocaut, yo le aposté que ganaba por nocaut y así fue, se me hizo muy buena pelea" comentó el ´Travieso´, quien fue elevando el tono en su video.

"Canelo, le duela a quien le duela, y le pese a quién le pese, es el mejor libra por libra del mundo y Eddy Reynoso el mejor entrenador de la actualidad. El ´Canelo´ es un luchador disciplinado, respetuoso. Si fuera un hombre mujeriego, borracho, que anduviera en las cantinas y que estuviera sin dinero la gente diría que fue un ´idolazo´. Pero como es serio, respetuoso, elegante y empresario, a la gente le cae mal, no soportan ver tu éxito", añadió.