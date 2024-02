Sorprende a Fernando Alonso sueño de Hamilton con Ferrari

CIUDAD DE MÉXICO 12-Feb-2024 .-La lealtad de Lewis Hamilton con Mercedes no era eterna como se creía, ya que a partir de 2025 formará parte de la alineación de Ferrari.

Para firmar el contrato, además de la parte económica, el equipo de Maranello tuvo que convencer al siete veces campeón de la Fórmula Uno con un proyecto sólido en un futuro inmediato, quizás con ella introducción del nuevo reglamento técnico en 2026.

Más allá de cumplir el sueño de vestir de rojo, el británico necesita estabilidad y un monoplaza que le permita ganar y volver a pelear por la corona.

"(Fue) una sorpresa, no voy a mentir. Pero no por el cambio en sí. Fue sólo porque, desde fuera, parecía que estaba muy vinculado a Mercedes y muy leal a ellos y cosas así. Fue un poco inesperado. No sé las razones que hay detrás; no sé nada. No conozco la historia. No presté demasiada atención.

"No era su sueño de infancia hace 12 meses, ¿no? O hace dos meses, supongo. Era un sueño diferente. Espero que disfrute de la experiencia. Creo que es un equipo muy especial. Pero es más especial cuando ganas", comentó Fernando Alonso previo a la presentación de Aston Martin.

La asociación entre la escudería más emblemática del Gran Circo y el piloto más exitoso de todos los tiempos, puede dar los resultados que ambos están buscando.

"Hace ya unos cuantos años (que) tienen un coche muy rápido y luchaban por grandes cosas. Quizá Lewis pueda aportar ese extra para luchar por el campeonato, porque el coche está ahí.

"Al final del año pasado, incluso con un Red Bull muy dominante, Ferrari fue capaz de igualar el tiempo por vuelta y ser más rápido que ellos en la mayoría de las sesiones de clasificación. Así que creo que el coche debería ser lo suficientemente rápido", finalizó el español.