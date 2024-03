Sorprende a Piastri poca velocidad de Checo en Australia

MELBOURNE, Australia 28-Mar-2024 .-Oscar Piastri se mostró sorprendido ante la falta de velocidad del mexicano Sergio Pérez en el Gran Premio de Australia.

El piloto de McLaren habló sobre el decepcionante fin de semana que tuvo Red Bull en Melbourne, pero lejos de resaltar el abandono de Max Verstappen por fallas mecánicas, se enfocó en el pobre ritmo demostrado por Checo sobre la pista.

"Probablemente gane una carrera menos (Verstappen). Ya veremos. Me sorprendió especialmente la velocidad de Checo. Esperaba que me pasara, pero no lo hizo. Creo que eso crea optimismo para el resto. Pero es raro que Red Bull tenga problemas mecánicos, estoy seguro, ellos contraatacarán", dijo Piastri a RacingNews365.

Después de muchas carreras dominando, los Toros Rojos tuvieron un GP para el olvido en Australia, con Verstappen abandonando muy temprano y Pérez finalizando en la quinta posición, algo que aprovecharon otras escuderías como McLaren o Ferrari para sobresalir y dominar en el podio.

"No esperaba que estuviéramos aquí y en Arabia Saudita tan rápido. Ha sido un comienzo de temporada positivo y fluido. Siento que he progresado en ciertas áreas. Por supuesto que todavía tengo trabajo por hacer, pero estoy satisfecho con este fin de semana", sentenció Piastri, quien culminó en la cuarta posición por detrás de su coequipero Lando Norris y los Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz.