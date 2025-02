¿Televisa o TV Azteca?; En donde pide Faitelson terminar su carrera

Con 56 años de edad, el icónico periodista David Faitelson dio a conocer que ve cerca el fin de su larga trayectoria y precisó en qué empresa le gustaría terminar su carrera profesional.

Desde su canal de YouTube, David Faitelson Oficial, realizó una transmisión en vivo en la que respondió preguntas de sus seguidores y haters. En dicha transmisión, le preguntaron dónde terminaría su carrera, si en Televisa o en TV Azteca.

El reconocido periodista deportivo señaló que ve el final de su carrera en Televisa, aunque aclaró que no está "cerrando puertas".

"Yo no le cierro las puertas a nadie. Quiero terminar mi carrera en Televisa. En ESPN tuve un ciclo y espero que lo hayan disfrutado. Fue una determinación que tomé yo por una conveniencia particular, familiar y personal, en el sentido de que yo no me sentía a gusto trabajando en el lugar donde estaba trabajando, no en la cadena, y decidí cambiar", afirmó Faitelson.

El futuro del analista sigue siendo tema de discusión, pero por ahora, su presente está claro: continuar en Televisa hasta el momento de su retiro.