´Tenemos amenazas de muerte´

Los aficionados no fueron los únicos en tener una experiencia gris en el duelo entre Querétaro y Atlas del sábado pasado, pues el vestidor de los Gallos está dolido e incluso algunos han sido intimidados.

El técnico Hernán Cristante, que ayudó a seguidores rojinegros a resguardarse, reveló que los jugadores han sido amenazados luego del altercado que se vivió en La Corregidora.

"Veo un plantel sensible, con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia.

"Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse. No hicimos nada, ayudaron a la gente, le abrieron la puerta de los vestidores, buscaron la forma de apoyar", expresó Cristante en conferencia.

El perfil de Instagram del técnico argentino ha sido plagado de ofensas después de que circulara un video donde le decía a los seguidores albiazules que salieran del campo y "reventaran" a los atlistas. El DT aseguró que dicha situación fue un malentendido.

"Órale a chsm a su madre del país, incitador de la violencia", comentó el usuario alfii31 en la última foto del perfil de Cristante.

"Pusieron un video largo, ese mismo video lo compactaron y ya fui un incitador de la violencia.

"Me decían ´es que me pegaron, hay que reventarlos´. Se querían meter al túnel y dije, se meten al túnel va a haber una tragedia. Así que los llevé para otro lado y ellos me decían ´hay que reventarlos´. Les dije ´reviéntelos afuera´ ", explicó sobre el polémico video.