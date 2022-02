Tenista ruso pide "No mas guerra" en torneo de Dubái

Un deportista ruso que se sumó a esos pedidos. En el marco del torneo ATP 500 de Dubai, el tenista Andrey Rublev logró una importante victoria para llegar a la final del certamen: superó por 3-6, 7-5 y 7-6 (5) al polaco Hubert Hurkacz y ahora se enfrentará en el duelo por el título al checo Jiri Vesely, que venció a Denis Shapovalov.

Una vez que se terminó el partido, una de las mejores raquetas del circuito, que se ubica en el puesto 7 del ranking mundial, aprovechó el clásico saludo a la cámara y firmó un mensaje con un pedido especial: "No a la guerra, por favor", escribió Rublev, en una actitud que se viralizó por las redes sociales.

El tenista oriundo de Rusia no es el primero que se pronunció sobre el conflicto bélico que da que hablar en todo el planeta. Justamente, un compatriota como lo es Daniil Medvedev, quien a partir del próximo lunes pasará a ser el nuevo número uno del mundo del tenis de manera oficial en lugar de Novak Djokovic, habló de la situación que atraviesa Ucrania y dejó en claro su postura.

"Siendo tenista quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en tantos países diferentes como junior y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz", dijo el tenista ruso que está disputando el ATP 500 de Acapulco, en México.

Por su parte, el que será su rival en el encuentro que definirá uno de los finalistas del torneo que se juega en territorio mexicano, también se refirió al ataque ruso. "Puedo opinar como ciudadano, no como tenista. No quiero hablar de culpables, de cuál es el problema o no, pero sea como sea a estas alturas y en el siglo que estamos me parece increíble que haya guerras", analizó tras su triunfo ante el estadounidense Tommy Paul que lo depositó en las semifinales.

"Se me escapa de mi cabeza en todos los sentidos. No lo puedo comprender, ojalá se termine lo antes posible. Que haya los menos afectados posibles, las menores pérdidas posibles, que se acabe ya. Son noticias desoladoras, incomprensibles", agregó el español de 35 años que viene de ganar el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año en el tenis profesional.

En las últimas horas, fueron muchas las reacciones en el mundo deportivo. Una de las más conmovedoras fue el llanto de los jugadores de la selección ucraniana de básquet en la previa del encuentro que disputaron ante España por las eliminatorias para el Mundial de la FIBA en 2023. En el estadio Palacio Municipal Vista Alegre de Córdoba se realizó un minuto de silencio antes del comienzo del juego y se vieron las lágrimas de los visitantes.

De parte de los anfitriones, tanto el público de la ciudad española como sus autoridades deportivas le brindaron varios homenajes y exhibieron banderas con mensajes de apoyo debido a la invasión militar de Rusia a Ucrania.

