Tiene escuela de fútbol, sector Oriente

Grata noticia, ayer me informaron sobre el nacimiento de la escuela de fútbol del Sector Oriente, esto lo hacemos como una idea, que tuvieron un grupo de amigos que comparten el amor por el fútbol, ellos observan la gran necesidad que hay en este sector, observan como los niños y jóvenes se pierden en la droga y en la desintegración social.

Ellos me comenta uno de profesores, al observar esto y al ser padres de familia, deciden formar está escuela, dando cada uno de sus integrantes seguimiento a los niños en cada categoría y una oportunidad de jugar, para sentirse parte de un grupo.

Algunos llegan sin tachones o con poca solvencia económica, se les trata de apoyar o de mitigar esta carencia buscando siempre el "como si", claro que tienen que buscar la forma de apoyarlos, en todo lo que sea necesario.

En esta escuela de futbol del sector Oriente, buscamos formar futbolistas pero principalmente formar seres humanos con valores, el deporte es el vínculo para llegar a estos niños

Actualmente la escuela cuentan con las categorías de biberón, cascarón, pollos e infantil, el objetivo primordial es que desde muy pequeños se les inculque este bello deporte, así como valores, para que sean unas persona, bien y excelentes estudiantes y deportistas.

Los profesores que voluntariamente, prestan sus servicios gratuitos son, Tavo Ontiveros, Allan Jiménez, Darío Garza, José Tobías, Joel Favela, Dider "Almeyda" Mtz y Emmanuel Durán, ellos ya trabajan desinteresadamente con más de 120 niños, losa futuros campeones del futbol mexicano.

Yo me he dado cuenta, que aquí en Monclova, las autoridades municipales, le dice a los entrenadores, deportistas o equipos que salen a competir a eventos estatales y nacionales, que no hay presupuesto, y por esta razón el talento, se lo llevan a Nueva León, Chihuahua y Tamaulipas, ahí si cuentan con excelentes gobernantes.