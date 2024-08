Tigres presenta a sus refuerzos y no se cierran a más.

MONTERREY, NL 21-Aug-2024 .-El Club Tigres presentó a sus cuatro refuerzos para el Apertura 2024: Osvaldo Rodríguez, Fernando Tapia, Joaquim Pereira y Rafael Guerrero.

Contrario a torneos anteriores en donde los anuncios eran de figuras mexicanas o extranjeros provenientes de Europa, en esta ocasión se trata de jóvenes que iniciaron su carrera en otros equipos y buscan consolidarse en Tigres.

Ante eso, Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo, afirmó que se cubrieron las necesidades del plantel, pero no se cierran a otros fichajes en caso de encontrar una buena oportunidad.

"Creo que todos somos afortunados de tener estos jugadores, con experiencia y han ganado mucho, Nahuel, Guido, Carioca y Aquino y nuestros refuerzos tienen la oportunidad de empaparse y jugar en un equipo importante como Tigres. Tenemos jugadores con juventud para tener base importante y jugadores que vienen a apuntalar esta plantilla.

"La ventana de fichajes aún no está cerrada y estamos abiertos, atentos a buenas oportunidades y esos fichajes que se den puedan aportar valor. Mientras la ventana esté abierta estaremos al pendiente", señaló.

Fernando Tapia se mostró feliz de llegar a compartir el vestuario con Nahuel Guzmán, referente de Tigres y el futbol mexicano.

"Contento y emocionado, más que nada junto a un gran portero que ha demostrado dentro de la cancha con campeonatos aquí en la institución, venir a demostrar mis cualidades".

Mientras que Osvaldo Rodríguez señaló que no podía dejar pasar la oportunidad de llegar a Tigres para continuar su carrera, luego de varios años en León.

"A Tigres no se le puede decir que no, me llena de orgullo y me emociona compartir vestidor con jugadores de jerarquía y que mejor estar con ellos y sumar mis cualidades y apuntar a estar arriba", puntualizó.