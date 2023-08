'Todo un país detrás del Monterrey'

MONTERREY, NL 14-Aug-2023 .-Rayados sigue tomando la responsabilidad de ser el único mexicano vivo en la Leagues Cup y para Fernando Ortiz, entrenador albiazul, sus jugadores también saben que el País está pendiente de ellos.

Con las decisiones polémicas que hubo contra los clubes de la Liga MX, la rivalidad entre el país azteca y la Major League Soccer se acrecentó, por lo que el "Tano" aclaró que todos en su plantel están conscientes que los ojos de México están puestos en el equipo en busca de su pase a la Final.

"La responsabilidad que cargamos desde que salimos de Monterrey, sabíamos que enfrentar a los equipos de la MLS llevaba una responsabilidad extra, los chicos entienden la situación, saben que todo un país está detrás de Monterrey para que pueda pasar a la Final", dijo

Por otro lado, el "Tano" también dio un informe sobre los jugadores lesionados y, aunque descartó la participación de Rodrigo Aguirre y Alfonso González, mencionó que el charrúa podría estar en una hipotética Final, además, aclaró que pese a la fractura de Omar Govea, podrá jugar sin problemas.

"Omar sufrió una fractura en la mano derecha, será intervenido para que no se pueda mover la mano, el doctor hará algo para que no tenga dolor, pero seguirá, no va a parar. Ni Rodrigo, ni Poncho (estarán), Rodri ha evolucionado mejor, intenté convencer al cuerpo médico de llevarlo al banco, pero no, ojalá podamos darle la posibilidad de estar en campo de juego con una victoria mañana", comentó.

ANDRADA AÚN NO PIENSA EN MESSI

Por otro lado, el argentino Esteban Andrada dejó claro que el equipo va paso a paso en la Leagues Cup y, aunque no negó que sería especial encontrarse con Lionel Messi en la Final, el "Saban" prefirió enfocarse en el duelo ante Nashville SC.

"Primero hay que jugar mañana, después pensar en la Final. Sería lindo jugar la Final con Monterrey, más si en la otra llave está Messi, sabemos lo que significa para todos, el primer objetivo es mañana", dijo.