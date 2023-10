Tom Brady no regresa

CIUDAD DE MÉXICO 12-Oct-2023 .-Por más que algunos equipos podrían necesitarlo, Tom Brady no volverá a los emparrillados.

Aunque no aclaró si desearía regresar a la NFL o no, el quarterback más galardonado en la historia de la NFL tiene clara la razón que le impediría siquiera pensar en esa opción.

"No voy a salir del retiro. Ni siquiera puedo amagar con la idea de hacerlo. Mis padres me llamarían... Mis hijos me llamarían... Y luego todos juntos vendrían a matarme. No estaría vivo esa misma noche", comentó Brady entre risas a pregunta expresa sobre las especulaciones que lo colocan en equipos ávidos de mariscal de campo en la presente temporada.

Ni siquiera un regreso triunfal a Nueva Inglaterra, que navega sin rumbo en la actual temporada con marca de 1-4, en el fondo del Este de la AFC, y con el puesto del entrenador Bill Belichick en el limbo, sería suficientemente atractivo para que Tom tome, nuevamente, la decisión de uniformarse nuevamente.

"Como he dicho, únicamente tenía permitido un regreso del retiro y ya lo utilicé", dijo Brady en referencia al segundo aire que vivió con los Buccaneers de Tampa Bay.