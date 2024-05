Tomará Adrian Newey descanso y volverá

CIUDAD DE MÉXICO 16-May-2024 .-¿Qué sigue para Adrian Newey?

El reconocido ingeniero ha sido uno de los focos mediáticos en la Fórmula Uno tras confirmarse su salida de Red Bull a principios de 2025.

Entre las especulaciones de un posible retiro de la F1 y reportes de equipos tentándolo con cifras millonarias para que llegue a sus filas, recientemente Newey dio algunas pistas sobre el siguiente paso en su carrera.

"Es una pregunta popular en este momento. Mi papá era veterinario y entusiasta de los autos. Se jubiló parcialmente a los 62. Se perdió en su retiro. Perdió su encanto. Una combinación de eso y dos de las personas que más respeto, Bernie y Roger Penske, les pregunté '¿cuál es tu secreto?'. Son ágiles mentalmente y físicamente. Dijeron que el cerebro es como un músculo y necesita ejercicio", dijo Newey en un evento de Oyster Yacht, antes del Gran Premio de la Emilia-Romaña de este domingo.

"Cada día ha sido como una gratificación en realidad. Me encanta lo que hago. Luego, en algún momento, tendré algunas vacaciones y, como dijo 'Forrest Gump' al final de su larga carrera, ahora me siento un poco cansado, pero en algún momento probablemente volveré a empezar. Sé que lo extrañaría si no lo estuviera haciendo".