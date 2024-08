Triste que Liga MX no genere oportunidades.- Marco Fabián

GUADALAJARA, Jalisco 30-Aug-2024 .-Marco Fabián de la Mora mantiene el gusto por competir en el futbol europeo. Y así como un día él cumplió el sueño de jugar en Europa con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, ahora como presidente del Ranger´s FC de Andorra, busca abrir puertas al jugador mexicano que encuentra lugar en la Liga MX ni en la Liga de Expansión.

El ex jugador de Chivas y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; que en la temporada 2023-2024 asumió como presidente del club andorrano, cerró su ciclo como futbolista profesional para ayudar al equipo a regresar a Primera División tras 12 años en Segunda División.

"Como jugador siempre tuve la ilusión de jugar en Europa y tuve la fortuna de lograrlo. Hay muchos jugadores que tienen el sueño, pero las oportunidades no son tan fáciles en el futbol mexicano y hoy que se abre la puerta para crear esta oportunidad para que ellos (jugadores mexicanos) se atrevan a tomarla.

"Estoy orgulloso (de lo que estoy haciendo) porque es triste ver que el futbol mexicano no genere esas oportunidades, vemos otros procesos como en Estados Unidos que nos están ganando, que vas a Europa y te encuentras muchos argentinos y brasileños, y yo sé la calidad y talento que hay en México pero que no es fácil mostrarse cuando hay tantos extranjeros, que son bienvenidos, pero que se ganen su lugar porque tapan al jugador mexicano y después se desploma todo lo demás, y luego se agrega que no haya ascenso ni descenso, hay demasiados jugadores en Liga de Expansión", dijo hoy Marco Fabián en el marco de la presentación del nuevo jersey del Ranger´s en un centro comercial de Zapopan.

El que fuera también jugador del Cruz Azul, Bravos de Juárez y Mazatlán; confiesa que uno de sus ejemplos ha sido Rafael Márquez, ex jugador del Barcelona y actualmente auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

"Yo he tenido grandes ejemplos, y uno de ellos es Rafael Márquez, creo que él siempre ha dejado un legado, uno va aprendiendo cosas importantes de jugadores de esa talla, y en el ejemplo va todo, en la humildad. Cuando el Ranger´s estaba en Segunda División, yo estaba como agente libre, todavía podía ser jugador a pesar de ser presidente, pensé que podía meterme a la cancha ayudar, y en el ejemplo estaba todo, con toda la humildad les dije que en la cancha yo era un jugador más a pesar de ser presidente, que me tenían que exigir como yo a ellos.

"Me tocó convivir mucho con Jorge Vergara (QEPD), le aprendí muchas cosas buenas y malas (risas), con Amaury (Vergara) llevo muy buena relación. Hoy platico mucho con gente como Gerardo Torrado, quien es un gran amigo y un día me gustaría estar a esa altura", manifestó.

Respaldo al Tri y a Chivas

Fabián de la Mora manifestó su apoyo a la elección de Javier Aguirre como nuevo técnico de la Selección Mexicana junto con Rafael Márquez como su auxiliar de cara al Mundial 2026.

"Lo veo bien, yo siempre me voy a subir al barco de la Selección, la tenemos que apoyar, nunca me escucharán hablar mal porque yo estuve de ese lado y lo que queremos generar son situaciones positivas. Hoy tenemos un nuevo cuerpo técnico y hay que apoyarlos al 100 por ciento antes de que empiece todo, viene un nuevo proceso, un Mundial y todos como mexicanos queremos ver el mejor México que se pueda mostrar", dijo.

De la misma manera se expresó de Chivas.

"Saben que mi corazón siempre será Chiva, mantengo una muy buena relación con ellos.

"Va bien, lleva un buen proceso, los he visto bien, me tocó verlos en el partido contra Tigres, la verdad que están haciendo un gran trabajo, sabemos cómo son los torneos cortos en México, tienen que mantener un buen nivel y cerrar de la mejor forma, y sabemos que ya en las finales puede pasar cualquier cosa", indicó.