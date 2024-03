Triunfa en VII Campeonato nacional de karate

Fue este domingo 3 de marzo del 2024, cuando subió al podio de los triunfadores, el Maestro Gabriel Hernández Banda, que con la representación de Coahuila, logró el primer sitio en cintas negras, en el VII Campeonato de Unificación Nacional de Karate Kobudo, celebrado sábado y domingo en el gimnasio Municipal de Nuevo León.

"Señor Ortiz, me siento satisfecho por el objetivo logrado, en este evento nacional que organizó la Federación Nacional de las Artes Marciales Japonesas A. C.", me comentó ayer el sensei cinta negra Gabriel Hernández Banda.

En este evento asistieron más de cien maestros de diferentes estados del País, ahí Gabriel Hernández sacó el primer lugar en formas en categoría Especial, así como tercer sitio en combate.

LUCEN ALUMNOS DEL SHITO KAI BANDA SHINDO KAN

En esta justa nacional selectiva para el Campeonato Mundial, salieron triunfadores en primer lugar Leonardo Hernández Crespo en cinta naranja.

Primer sitio para Gabriel de Jesús Hernández Crespo, en categoría adulto, cinta café y también segundo lugar en forma Fidencio Hernández Crespo en 18 años.