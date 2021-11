Tuca Ferretti ofrece disculpas por sus comentarios homofóbicos expresados luego del partido entre el Club Tigres y el FC Juárez, equipo al que dirige.

En entrevista con David Faitelson, el Tuca Ferretti reconoció que sus comentarios homofóbicos y sexistas no fueron apropiados, por ende, ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos.

Sin embargo, el DT de FC Juárez intentó justificar su homofobia y sexismo argumentando que sólo se trató de una "broma".

"Acepto, fue inapropiado, voy a tener más cuidado cuando vaya a una entrevista en Monterrey, tener más cuidado con esto, a lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas, porque la gente se ofende y esta es mi responsabilidad, por lo que representó en el futbol mexicano, no debo de hacer comentarios inadecuados. Pido una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas"

Tuca Ferretti niega ser homofóbico pese a sus comentarios

Asimismo, Ricardo Ferretti negó ser una persona homofóbica pese a que en reiteradas ocasiones preguntó si había "maricones" en la conferencia de prensa posterior al citado partido.

Además, y en una muestra de que no Tuca Ferretti no ha entendido nada, afirmó que desde hace mucho hace esa clase de "chistes" con la prensa de Monterrey, ya que le tiene confianza.

De igual modo, el DT de FC Juárez reiteró que no fue su intención ofender a nadie , por lo que de nueva cuenta ofreció disculpas.

"Mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial ¿Cuántas veces supiste de los chistes que contaban? tú dices que yo dije cierto tipo de cosas, yo no tengo ningún problema homofóbico de ninguna parte, tú me conoces, siempre he sido una persona seria pero con la gente que tengo confianza soy bromista, a lo mejor los chistes que antes contaba ya no son válidos"

Si hay sanciones, las tengo que aceptar, dice el Tuca Ferretti Después de toda la indignación que fue causada por las declaraciones homofóbicas del Tuca Ferretti, la Comisión Disciplinaria abrió una investigación en su contra.

Al respecto, Ricardo Ferretti adelantó que aceptará sin ningún problema la sanción que derive de su lamentable comportamiento tras el partido entre Club Tigres y FC Juárez, cuyo marcador fue de 3-0.

No obstante, vale decir que el Tuca Ferretti aseveró que la Liga MX lo suele castigar más que a otros personajes que también incurren en situaciones polémicas.

"Si hay sanciones, las tengo que aceptar, la verdad, dentro de la Liga MX, uno de los mayores castigos y ejemplos es sobre mi persona, digo algo y pago, muchas personas han dicho ciertas cosas y no pasa nada"

Mikel Arriola no permitirá insultos de nadie, ni del Tuca Ferretti Por su lado, Mikel Arriola , presidente de la Liga MX, fue muy severo a la hora de referirse al tema de Ricardo Ferretti.

Y es que Mikel Arriola afirmó categóricamente que no se permitirá que nadie sea insultado bajo su gestión, de modo que seguramente habrá mano dura.

"Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de discriminación y a través del futbol no se puede insultar a nadie. Vamos a estar muy cercanos a la decisión de la comisión disciplinaria, seguramente va a votar un procedimiento... reiterar que en la Liga MX no se va a insultar a nadie"

