Tuve poco rodaje: Sergio Pérez

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos 24-Nov-2023 .-Sergio Pérez quiere cerrar la temporada con una actuación destacada en Abu Dhabi, sin embargo, aún no encuentra la configuración ideal del RB19 para la qualy y la carrera.

El poco tiempo con el que dispuso el mexicano en la segunda sesión de entrenamientos, apenas pudo marcar unas cuantas vueltas rápidas de cara a la calificación, retrasando su programa de trabajo.

"Creo que la P1 aquí no es muy representativa. Creo que es más que no tuvimos ninguna tanda larga. Así que creo que no es un poco ideal en ese sentido. Pero es lo que es y vamos a mirar hacia adelante para mañana", explicó el tapatío.

Checo estuvo ausente en la P1 tras cederle su asiento al piloto de pruebas Isack Hadjar, y cuando retomó su puesto en la P2 fue afectado por la bandera roja provocada por el accidente del Ferrari de Carlos Sainz, que detuvo la actividad por más de 20 minutos.

"Al principio tuve problemas con el tren delantero. Pero, obviamente, apenas pudimos rodar, sobre todo con el neumático medio, y luego en mi salida con el blando tuve tráfico con gente que iba muy cargada de combustible al final. Así que no fue un día muy sencillo, obviamente.

"Tuve muy poco rodaje. Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado en la ruta que tomamos (en la puesta a punto del coche). Porque creo que cuando hice mi vuelta, los neumáticos se sobrecalentaron. Así que sí, no fue muy representativo en ese momento", aseguró Pérez.

Ya con el subcampeonato en sus manos, el mexicano está lejos de alcanzar los 300 puntos, cifra que si logró el año pasado pese a terminar tercero en la Tabla General.