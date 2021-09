"¡Un cochinero!" José Ramón Fernández arremete contra la FMF

Este jueves, el fútbol mexicano se vio sorprendido por la decisión del pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el cual impuso una sanción a 17 clubes de la Liga MX, a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y a ocho personas físicas por "coludirse en el mercado de fichaje de las y los futbolistas".

En resumidas cuentas, todos los involucrado generaron un tope salarial a las jugadoras de la Liga MX femenil y segmentaron el mercado varonil impidiendo a éstos contratarse con otros equipos. Esta situación es conocida como el "pacto de caballeros".

La dependencia determinó castigar al fútbol mexicano con un monto total de 117.6 millones de pesos por prácticas indebidas que impidieron la competencia económica en el periodo de 2016 a 2019. Ante esta noticia, los especialistas deportivos utilizaron diversos medios para dar a conocer su opinión al respecto. Uno de ellos fue el periodista José Ramón Fernández, quien hizo acto de presencia en su cuenta de Twitter.

Desde la plataforma digital, el panelista en diversos programas de la cadena ESPN, criticó la decisión de la COFECE por ser "mínima". También el presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, fue señalado al mencionar que este organismo es un "cochinero" por todas las irregularidades presentadas.

"La Comisión Fed de Competencia, tras largas auditorías, aplica la mínima sanción de 170 mill de pesos a la FMF, a la Liga y a Clubes. Hay monopolio de jugadores, transferencias engañosas, tope salarial en 17 equipos. Juárez se libró por no dar datos. Un cochinero! @MikelArriolaP", escribió Joserra.

Sus seguidores en redes apoyaron este mensaje y mencionaron que este tema no es nuevo, pues ya son varios años de estos señalamientos, mismos que no habían sido sancionados por el gobierno u organismos internacionales de fútbol.

"Nada que no se sepa, el actual formato (desde hace años) no está diseñado para fomentar el deporte, aportar algo, forjar nuevos jugadores, etc, etc... Está diseñado para la corrupción y para hacer billete. Niéguemelo", escribió Nazareno (@diabulusnazaren).

Quien también se sumó a la discusión fue su compañero de televisora David Faitelson, el cual señaló que es el principio para investigar algunas otras irregularidades dentro del fútbol mexicano.

Además, se dijo contento con la decisión, y apuntó: "aplaudo a la Comisión Federal de Competencia por la histórica sanción al futbol mexicano. Ahora, señores, hay muchos temas pendientes. El siguiente paso podría ser la multipropiedad o cómo se ha arrasado a las divisiones inferiores".

Con la participación en el futbol de más entidades con manifiestos intereses económicos, las irregularidades se han convertido en un secreto a voces que transita por los pasillos de la federación y los clubes.

Una de ellas es el famoso "pacto de caballeros", el cual perjudica el libre tránsito de compra y venta de jugadores con equipos nacionales y extranjeros, pues se genera un acuerdo informal entre el directivo del club con el jugador, para retenerlo en la institución y/o elegir su nuevo equipo sin ningún contrato escrito. Cuando el futbolista terminaba con su contrato legal y quería salir a un nuevo club (ya sea nacional o internacional) no podía hacerlo sin la autorización de la directiva.

De acuerdo con la respuesta de la FMF y la Liga MX que compartieron en un comunicado, el "pacto" fue erradicado en 2018 en conjunto con la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF pro). En abril de ese año, la AMF pro denunció el tema públicamente y pidió que los clubes se comprometieran a erradicar con los acuerdos informales que afectaban a los jugadores en su carrera profesional. Fue como se llegó a eliminar la práctica.