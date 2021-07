"Una medalla olímpica no te hace buena persona"; Zambotti a Espinosa

La clavadista mexicana Paola Espinosa, en su cuenta de Twitter publicó un mensaje que provocó polémica entre los usuarios de la redes sociales.

"Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3 metros sincronizados, medallistas mundiales y estar entre las ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable".

Lo anterior, luego de que Carolina Mendoza y Dolores Hernández quedaron en cuarto lugar de la final de clavados sincronizados de trampolín de tres metros y perdieron su lugar en el podio, el cuál quedó en China, Canadá y Alemania.

En un mensaje posterior deseó "éxito a los que faltan".

El mensaje desató las críticas de la comunidad tuitera, por no apoyar a sus compañeras clavadistas. Sin embargo, también hubo mensajes de apoyo para Espinosa, a la que no se consideró para representar a México en los Juegos Olímpicos.

Poco después, la judoka mexicana Vanessa Zambotti publicó un mensaje dirigido inequívocamente a Espinosa en el que señaló:

"En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". ( Se me cayó un ídolo) nahhh".

También lee: Le azotan botella en la cabeza

El pasado junio y luego de quedar fuera del equipo mexicano de clavados que fue a los Juegos Olímpicos, Paola Espinosa publicó un video en el que consideró que su exclusión, junto con su compañera Melany Hernández, se debió a una venganza por parte de Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien prometió respetar su lugar en el equipo mexicano, sin selectivo de por medio, pero incumplió su promesa al negarse Espinosa Sánchez a apoyarla públicamente.

La respuesta no tardó en llegar. Ana Gabriela Guevara calificó como un "pataleo" las acusaciones en su contra vertidas a los medios de comunicación por la clavadista Paola Espinosa, tras quedar fuera del equipo mexicano.