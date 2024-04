Una ola gigante rumbo a los Nacionales Conade

MONTERREY, NL 01-Apr-2024 .-Con 73 boletos ganados del mismo número disponibles, Nuevo León arrasó en el Macroregional de Lucha Olímpica Zacatecas 2024, rumbo a los Nacionales Conade con sede en Guadalajara.

En el Multiforo de Luchas Asociadas de Zacatecas, y ante las representaciones de ocho estados, la llamada "Ola Azul" dominó las modalidades de lucha estilo libre y greco, en ambas modalidades, por lo que llegará con equipo completo al certamen que arranca la primera semana de mayo.

Al clasificar a su equipo completo, la representación del Instituto Estatal del Deporte estará a la par de Jalisco, que al ser anfitrión, no se elimina en selectivos regionales en la lucha olímpica y en otras modalidades.

En el selectivo macroregional de la disciplina de futbol que se desarrolla en Tijuana, el representativo femenil hizo un llamado de apoyo, argumentando que la organización (Inde de Baja California), las dejó fuera del certamen sin jugar sus tres partidos obligatorios.

"Jugamos dos y los ganamos, para el tercero, nos argumentan que las condiciones climatológicas no lo permiten, y no es cierto, nos dejan fuera porque no lo alcanzamos a jugar según ellos y argumentan un reglamento, todo el año nos preparamos, no puede ser", anunció el equipo femenil de Nuevo León (menores de edad).