Uriel Gilberto Mena Estrada, amor y pasión por el beisbol

El deporte del beisbol ha tenido grandes exponentes originarios de Monclova, Coahuila, talentos que siguen vigentes entregándolo todo al deporte en ligas de alto prestigio como lo es la liga Norte de Coahuila, tal es el caso de Uriel Mena Estrada quien es un pelotero reconocido en la ciudad.

Su vida ha girado en torno al rey de los deportes, recuerda comenzar su práctica deportiva desde que tiene uso de razón, por azares de la vida dejó un poco el deporte, pero en la adolescencia nuevamente fue llamado para estar dentro de los diamantes de juego, tuvo la dicha de ser pelotero profesional a nivel LMB participando con los Acereros de Monclova y Pericos de Puebla, para los lectores de Periódico La Voz Uriel Mena nos comparte su trayectoria deportiva.

El inicio del camino profesional

A los 16 años que volví nuevamente al deporte gracias a Andrés Arriaga y contactos que el tenía fue que me busco Servando "La Yegua" González, en ese momento me sentí muy feliz ya que era el sueño como cualquier pelotero joven mexicano me sentí muy agradecido con Dios.

La etapa de prospecto

Estuve alrededor de 3 años como prospecto, una etapa muy bonita para posteriormente en el 2010 ser llamado al beisbol profesional, yo pertenecía a los Sultanes de Monterrey pero se dio la baja para posteriormente pasar a ser parte de los Acereros de Monclova.

El beisbol profesional

Estuve ese año del debut en 2010 con los Acereros de Monclova y en el 2014 con los Pericos de Puebla, recuerdo muy bien mi debut en contra de los Diablos Rojos del México en el foro sol, mi primer turno al bate sentía una adrenalina inmensa, pero a la vez muy contento de debutar en contra de Irwin Delgado.

La última temporada con Puebla yo iba de aquí como MVP en la liga del Norte, una satisfacción muy grande que me hiciera el llamado con el equipo grande de los Pericos.

Momento difícil en su carrera

Fue a inicios del 2011 que tuve una operación en la nariz y de ahí la carrera se vino para pique, pero gracias a Dios aquí estamos.

Su retiro del beisbol profesional

El retiro fue porque surgió un trabajo en AHMSA, después de ahí pasé a la Liga del Norte donde se juega un gran nivel y es donde me he mantenido más alrededor de 12 años jugando.

Sus logros en el beisbol y el consejo para los jóvenes peloteros

Mis mayores logros dentro del beisbol fue haber jugado pelota profesional en LMB y los cuatro campeonatos que obtuvimos con los Rieleros de Frontera en la Liga del Norte de Coahuila. A todos los jóvenes les puedo decir que nunca pierdan la fe en Dios que le echen muchas ganas, que entrenen y se esfuercen por ser mejores todos los días.

"Finalmente quiero agradecer primordialmente a Dios, a mis padres, a mi esposa a mis hijos, al señor Andrés Arriaga que en paz descanse y a todos los que me han apoyado en algún momento de mi carrera".