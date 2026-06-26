Uruguay se despide del Mundial 2026 tras error de Muslera

Fernando Muslera se convirtió en el gran villano de Uruguay durante el primer tiempo ante España, cometiendo un 'oso' flagrante en el final del primer tiempo y concediendo el tanto para Álex Baena; el error del portero de 40 años le costó salir al medio tiempo, cediéndole el sitio a Sergio Rochet.

Con la obligación de sumar tres puntos ante España, Uruguay abandonó su búnker en Playa del Carmen y recaló en Guadalajara, donde no se respetó el minuto de silencio, y donde los dirigidos por Marcelo Bielsa intentarían la proeza de imponerse por primera vez en la historia a los españoles.

Durante el minuto 42 de la primera parte, Álex Baena se plantó en los linderos del área para disparar a puerta y, cuando todo parecía indicar que el intento sería detenido por Fernando Muslera, el experimentado guardameta vio el balón doblar su mano y besar las redes que representaban el 1-0 a favor del conjunto europeo.

Durante la parte final del primer tiempo, Darwin Núñez fue el futbolista sudamericano que intentó en un par de ocasiones, sin embargo, el trabajo defensivo de Aymeric Laporte impidió la caída del marco protegido por Unai Simón.

Para el inicio de la segunda mitad, Marcelo Bielsa no tuvo paciencia hacia el cancerbero, sacándolo del terreno de juego y dándole ingreso a Sergio Rochet, quien contó con sus primeros minutos en el Mundial 2026.

Sí, con dos puntos tras la Fase de Grupos, Uruguay perdería la posibilidad de disputar la siguiente ronda en el Mundial 2026 y sería eliminado tras el compromiso en Guadalajara, sede mundialista que también se despedirá de la Copa Mundial de la FIFA.

Por su parte, el máximo beneficiado sería Cabo Verde, ya que de no caer ante Arabia Saudita, estará consiguiendo su boleto a 16avos de Final, sin embargo, una victoria por parte de los del Golfo Pérsico terminaría con la historia de los Tiburones azules que intentan seguir escribiendo su legado en el Mundial 2026.