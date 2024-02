Usher en el Súper Tazón divide opiniones

Usher se apoderó de la cancha del Allegiant Stadium, sede del Súper Tazón LVIII, e hizo un repaso por su carrera junto a sus más grandes amigos como Alicia Keys, Ludacris y Lil Jon.

Sin embargo, no todo salió como hubiera querido, pues mientras algunos destacaron la presentación del artista texano, otros han sido muy críticos e irónicos, e incluso hubo quienes destacaron una falla de audio.

Usher no fue malo

Es de los pocos hombres que han sabido cómo hacer un show

No te gustó porque solo conoces 2 canciones (y una de ellas de JB)

Entre los hombres ha sido de los mejores pero si lo comparan con alguna diva del pop ahí la discrepancia :)

pic.twitter.com/xstJN6KHQg — geibwannacry (@gaberamzz) February 12, 2024

El cantante de 45 años abrió su presentación junto a un grupo de bailarines que hacían coreografías de un circo, pero en los dos primeros minutos del espectáculo se registró la falla del micrófono, que ocasionó que los asistentes no pudieran escucharlo.

Fue hasta que Alicia Keys apareció que los productores del artista pudieron auxiliarlo. Usher interpretó éxitos como "If I Ain´t Got You" y también su clásica canción "OMG", en donde compartió el escenario con Will.i.am.