Va a gira por Centroamérica

El arquero monclovense Jesús Gudiño Arredondo se reportó listo para viajar con la Selección Sub-17 de Liga Premier FMF a una gira por Honduras y Guatemala, donde jugarán partidos de preparación.

Luego de varias convocatorias para entrenar con el selectivo que dirige César Vega Perrone, el juvenil guardameta del Club Calor se ganó un lugar en la lista final para la gira por Centroamérica, donde se medirán ante las selecciones catracha y chapín.

"Me siento entusiasmado por la oportunidad y la proyección que representa formar parte de esta selección. Mi primera convocatoria fue en octubre del 2022, después volvieron a llamarme en 2023 para jugar el Torneo del Sol y este año volvió a llamarme el "profe" César Vega, ya para incluirme en esta gira", señaló Jesús Eduardo.

"Será mi primera experiencia en el fútbol internacional y espero en Dios me vaya bien para continuar dentro de este proyecto", agregó.

El futbolista comentó que hoy viernes hará el viaje a Toluca, donde se concentrará la Selección Sub-17 en las instalaciones de la FMF. Posteriormente se trasladarán a Centroamérica, donde el 26 de mayo jugarán ante la Selección Sub-18 de Honduras, y 3 días después arribarán a Guatemala para enfrentar al conjunto de aquel país.

En la Temporada 2023-2024 de Liga Premier, Gudiño Arredondo encontró su mejor momento sobre el final del calendario regular, al recibir la titularidad en la portería y el gafete de capitán de manos de Héctor Ordaz.

Fueron 2 partidos completos los que disputó el juvenil portero, en los que ayudó para que la escuadra caliente consiguiera una victoria y un empate.

"En lo individual, me fue bien. Hice las cosas bien en esos dos partidos que me tocó jugar pero obviamente se puede mejorar. Me tocó ser capitán, sentí seguridad ante todo y el respaldo de mis compañeros", agregó.

"La siguiente temporada voy a seguir trabajando hasta que se me den las cosas en el Club Calor, donde me he sentido muy bien y sobre todo agradecido por el apoyo que me ha dado la directiva", comentó el arquero, quien tuvo sus inicios en el balompié con los clubes Deportivo Torres, Tigres y Forza FC.